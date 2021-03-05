«Сердце разрывается»: Алана Мамаева отпраздновала день рождения дочери спустя пару дней после отравления

Девушка поздравила дочь с днем рождения. Фото:instagram.com/alana_mamaeva/

Жена футболиста ФК «Ростов» Алана Мамаева поделилась новыми фотографиями с подписчиками «Инстаграма». Девушка отпраздновала день рождения дочери. Поклонники поздравили и приободрили Алану, на днях пережившую семейную трагедию.

На фотографиях девушка позирует с шикарным букетом роз. Помещение украшено плакатами с поздравлением, шариками и цветами. «С днем рождения, малявки!» — подписала фото Алана Мамаева.

Несмотря на праздничную обстановку, мама девочки кажется совсем не веселой. На днях Алана Мамаев в соцсетях обвинила супруга-футболиста в измене. На следующий день выяснилось, что женщина выпила таблетки, после чего попала в больницу. Поклонники решили поддержать ее в трудную минуту. Десятки теплых слов появились в комментариях под постом.

«Аланочка, не грустите. Сердце разрывается на Вас смотреть», «Пусть девочка растет красивая как мама», — написали подписчики.

Напомним, 2 марта Алана Мамаева написала, что ее супруг Павел завел любовницу во время сборов «Ростова» в Марбелье. По ее словам, подружка футболиста — 29-летняя испанка — Мамаева опубликовала в «Инстаграме» ее фото и контакты.

На следующий день, 3 марта, стало известно, что Алана Мамаева приняла большую дозу лекарства. В соцсетях и СМИ заговорили о то, что женщина попала в больницу с отравлением. Сама же Алана до сих пор не рассказывала подробности об этом эпизоде.

Тем временем «любовницу» Павла Мамаева возмутила публикация ее личных данных. В своих соцсетях. Она заявила, что обсудит с адвокатами инцидент с Аланой Мамаевой.

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