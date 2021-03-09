Власти объяснили, почему на сайте донской федерации плавания рекламировали девушек легкого поведения

Устранить неполадки удалось только через несколько часов. Фото: Тимур ХАНОВ

Перед Международным женским днем произошла курьезная ситуация: на сайте федерации плавания Ростовской области появилась реклама девушек легкого поведения из Новосибирска. При этом адрес интернет-страницы остался прежним, чего нельзя сказать о содержимом. Переходя по ссылке, посетители видели огромный баннер с путаной. Следом небольшой текст с набором соответствующих слов и выражений, типа "поиск партнера для ...".

На сайте было сказано, что в распоряжении агентства имеется более 30 тысяч (!) анкет доступных женщин на любой вкус и кошелек в Новосибирске. Информацию о курьезе растиражировали группы в социальных сетях.

"Комсомольская правда - Ростов обратилась за комментариями в региональное министерство спорта. В ведомстве объяснили, что, по предварительным данным, сайт подвергся хакерской атаке.

- Наш сайт атаковали. Для доступа к сайту использовались уязвимые технические параметры домена, ими воспользовались для размещения рекламы услуг эротического характера. Это позволило получить пароль для входа и возможность редактировать анкету сайта, а также изменить всю опубликованную информацию, - рассказала пресс-секретарь минспорта Ростовской области Ксения Матвеева.

Неполадки устранили в течение трех часов. Администраторы сайта донской федерации изменили пароли и восстановили доступ. Сейчас интернет-страница работает в штатном режиме, заявляют в минспорта.

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