Новости Ростова-на-Дону на 10 марта 2021: Алексей Логвиненко отчитал глав районов, массовые ограничения движения заработают на дорогах

Новости Ростова-на-Дону на 10 марта 2021: главные события. «Комсомолькая правда-Ростов» рассказывает, что случилось за минувшие сутки в донской столице и Ростовской области.

В Ростове остается много внутриквартальных территорий, которые не являются собственностью города. Об это на совещании по благоустройству сообщил замглавы администрации по ЖКХ Алексей Пикало. По его словам, отмежевать участки можно только после получения паспорта. Этот может занять год и около 140 миллионов рублей. Сити-менеджер Алексей Логвиненко напомнил, что задача была поставлена еще год назад. При этом активно этой работой занимаются лишь Ворошиловский и Октябрьский районы. Логвиненко попросил эффективнее решать задачу, иначе, по его словам, городу придется расстаться с некоторыми главами районов.

Сальский суд начнет рассматривать дело 30-летней жительницы Калмыкии, которую подозреваются в похищении ребенка. По версии следствия, в 2020 году женщина забрала новорожденного из родильного отделения ЦРБ Сальского района. При этом своему мужу она сообщила, что сама родила малыша. Мужчина забрал супругу и ребенка домой в Калмыкию. В тот же день правоохранители нашли похитительницу и вернули ребенка родителям. Женщина признала вину полностью.

Массовые ограничения движения начнут действовать в Ростове-на-Дону. Так, 10 марта проезд запретят на пяти улицах: Фурмановской, Казахской — на участке от Чистопольской до Беломорского, Мадояна — от Доватора до Малаховской, Всесоюзной — от Всесоюзной, 166 до Малиновского. Ранее «Комсомольская правда-Ростов» публиковала полный список ограничений.

Ростовская мэрия требует ликвидировать фирму, изменившую планы по реконструкции кинотеатра «Россия». По данным источника «КП-Ростов», иск в арбитражный суд подал департамент земельно-имущественных отношений. Напомним, вместо реконструкции компании планирует построить на территории гостиницу.

В Ростове завели дело на организацию, которая незаконно выдала разрешение на строительство двух многоэтажек. Следствие считает, что застройщики предоставили компании документы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности. Тем не менее они успешно прошли экспертизу.

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