Отеля не будет: в Ростове планируют через суд требует закрыть фирму, изменившую планы на реконструкцию кинотеатра «Россия»

Кинотеатр «Россия» находится в парке им. М.Горького. Фото: Google. Карты

В Арбитражный суд Ростовской области подан иск о ликвидации организации, проводившей в парке имени Горького работы по реконструкции кинотеатра «Россия». Об этом стало известно во вторник, 9 марта.

- Документ пока не принят к рассмотрению, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник, знакомый с ситуацией.

Инициаторами процедуры выступил ростовский городской департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону.

Изначально предполагалась, что фасад здания старинного кинотеатра будет сохранен. Но в какой-то момент исполнитель изменил свои планы, не учитывая мнения ростовской горадминистрации. Вместо целого комплекса запланированных работ подрядчик решил строить гостиницу, что противоречило уже согласованной документации.

Сейчас проект по реконструкции кинотеатра «Россия» не закрыт. Подрядчик вскоре продолжит работы на объекте.

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