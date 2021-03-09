Ростовский министр здравоохранения Юрий Кобзев рассказал о ходе вакцинации от коронавируса

Ростовский министр здравоохранения рассказал о ходе прививочной кампании от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице министр здравоохранения Юрий Кобзев о том, как движется прививочная кампания в регионе.

В настоящее время в Ростовскую область поступило 108 992 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прививки уже сделали 93 тысячи жителей донского региона, из них дважды сделали укол и завершили введение вакцины 36 тысяч человек. Для этого было использовано 84% поступившей вакцины. стоит отметить, что региональный пресс-центр ежедневно информирует о динамике вакцинации.

Вакцина "Спутник V" доставляется на уполномоченный склад Минздрава Ростовской области. Закупка осуществляется на средства федерального бюджета и по распределению Минздрава РФ. На складе вакцина регистрируется в системе "честный знак» и в течение 24 часов уходит в муниципальные образования и незамедлительно используется для вакцинации жителей.

- Пройти вакцинацию могут жители области старше 18 лет, записавшиеся через портал Госуслуг или регистратуру лечебного учреждения. Если невозможно сделать вакцинацию в ближайшее время, в регистратуре ведется запись и при появлении вакцины – жителя области приглашают в пункт вакцинации. Для соблюдения санитарных норма и правил, и предотвращения скопления людей в лечебных учреждениях, при записи на вакцинацию указывается дата и время ее проведения. - рассказал Юрий Кобзев.

Контроль за этой работой ведет руководство области, министерство здравоохранения и главы муниципальных образований. В настоящее время в области работает более 80 первичных пунктов вакцинации и 8 передвижных мобильных пунктов, сформировано более 40 мобильных бригад.

Минздравом РФ порекомендовал в течение нескольких месяцев привить от опасного вируса не менее 60% населения региона. В это число входят и те, кто имеет иммунитет и противопоказания для проведения вакцинации. Выполнить эту установку планировалось за 3-4 месяца.

- Но сроки проведения вакцинации напрямую будут зависеть от поставок вакцин и активности жителей области, их желания пройти вакцинацию и обезопасить себя и своих близких, - добавил Кобзев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону прививки против коронавируса вакциной «Спутник V» сделали более 93 тысяч человек.

Часть из них полностью завершили вакцинацию.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.