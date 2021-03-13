Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 марта 2021 года: количество зараженных увеличилось на 246 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 246 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 13 марта прирост за сутки - 246 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подхватили 246 человек. По последним данным, предоставленным Роспотребнадзором, общее количество зараженных достигло 76 486 дончан. В тяжелом состоянии из них находятся 156 местных жителей, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1 820. Коэффициент распространения инфекции - 0,93, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За прошедший день от опасного вируса скончались еще 25 человек. Такие данные были предоставлены после проведения патолого-анатомических вскрытий. Соответственно, общее количество летальных исходов увеличилось до 3 307 дончан.

Но также возросло и число выздоровевших до 67 516 человек. Только за минувшие сутки победить болезнь смогли 348 заболевших.

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