"Я хочу общаться с отцом своих детей нормально!": Алана Мамаева во время косметологической процедуры ответила на вопросы подписчиков

Алана Мамаева пообщалась с подписчиками в прямом эфире. Фото: сторис Аланы Мамаевой в Инстаграм

Алана Мамаева провела прямой эфир во время болезненной косметологической процедуры. Девушка решила таким способом избавиться от пережитых негативных эмоций. Экс-супруга футболиста ответила на вопросы своих любопытных подписчиков.

Большее количество вопросов было, конечно же, о предстоящем разводе с Павлом Мамаевым. Алана оказалась удивительно многословной и даже попыталась защитить своего экс-мужа, когда в его сторону полились гневные комментарии.

- Не пытайтесь очернить Пашу. Я на него уже не в обиде, просто не хочу получать в свой адрес страдания и боль. Мы расходимся по обоюдному желанию. Я хочу общаться с отцом своих детей нормально! И даже фамилию менять не планирую, она мне нравится, - заявила Алана.

Отвечать на вопросы о любовнице бывшего супруга девушка явно не очень хотела, но высказала мнение о том, что испанка не может быть беременной от Павла. Кроме того, Алана заметила, что от разлучницы ей постоянно приходят угрозы о том, что по приезду в Испанию ее обязательно засудят, но девушка сказала, что и без того не собиралась туда ехать.

Кроме того, многих интересовала процедура Мамаевой. На вопросы о ней, девушка ответила очень подробно. Она рассказала, что происходит во время процедуры, от чего она помогает и даже прорекламировала своего врача.

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Девушка заявляет, что не станет требовать от знаменитого полузащитника ФК "Ростов" каких-либо выплат и раздела имущества.

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