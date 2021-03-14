Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 марта 2021 года: от опасной инфекции скончался еще один человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 245 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 14 марта прирост за сутки - 245 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области новую коронавирусную инфекцию подхватили еще 245 местных жителей. По данным, предоставленным региональным Роспотребнадзором, общее число зараженных возросло до 76 731 заболевшего.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1827. Коэффициент распространения инфекции – 0,93, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области

В тяжелом состоянии находятся 154 человека, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки в донском регионе от опасного заболевания скончался еще один местный житель. Новой жертвой заболевания стал 83-летний местный житель, у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 3 308 дончан.

Но растет число и выздоровевших, только за минувшие сутки победить вирус смогли 352 человека. За весь период выздороветь удалось 67 868 заболевшим.

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