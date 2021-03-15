Пожар в Ростовской области 15 марта 2021 года: сухая трава загорелась рядом с озером в донском регионе

Пожар в Ростовской области 15 марта 2021 года. Фото: "Don Mash"

В Ростовской области вспыхнул крупный пожар.

Инцидент произошел в понедельник, 15 марта в Аксайском районе. По предварительным данным загорелась сухая трава вблизи Монастырского озера. О происходящем сообщили очевидцы, по их сведениям, трава вспыхнула около половины пятого вечера.

- К месту направлены 44 ПСЧ, отдельный пост 44 ПСЧ и спасатели Аксайского АСФ - пять единиц техники и 11 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К счастью, ближайшим населенным пунктам ничего не угрожает. В настоящее время пламенем охвачена территорию протяженностью в 600 квадратных метров.

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