"Игрушки для взрослых и уши, как в аниме": 19-летняя вебкам-модель из Ростова рассказала, что приходится делать ради заработка

Такая работа сопряжена с серьезными рисками. Фото: Виктор Гусейнов

С развитием Интернета появляются новые способы заработка, как говорится, не вставая с дивана. Эта фраза стала звучать чаще с приходом пандемии коронавируса. Очень многие начали работать дистанционно. На первый план вышли сервисы, дающие возможность зарабатывать в домашних условиях. Так произошел настоящий бум индустрии вебкам.

БИЗНЕС НЕСПОКОЙНЫЙ

Тренды задает не только коронавирус, но и общий экономический кризис. Девушки понимают, что на "обычной" должности никогда не заработают на красивую жизнь, которая пестрит яркими картинками в социальных сетях. В крупных городах открываются целые вебкам-студии, где работают по несколько девушек.

По сути, это онлайн площадка, куда девушки выходят и показывают себя. За пользование сервисом клиенты платят фиксированную сумму. Помимо этого еще и перечисляют деньги определенной модели за то, что та выполняет их просьбы. Например, раздеться, продемонстрировать прелести фигуры или "поиграть" с предметами из магазина для взрослых.

Подобные заведения, кстати, часто накрывает полиция - бизнес неспокойный. Чтобы оставаться в тени, многие предпочитают работать из дома, так сказать, на себя. КОНКУРЕНЦИЯ - ОГРОМНАЯ

Так поступила и 19-летняя ростовчанка Ольга (имя изменено, - прим. редакции). Девушка из обычной, небогатой семьи: отца нет, братьев и сестер тоже. По наступлению совершеннолетия поступила в ростовский вуз и начала искать работу. Сначала трудилась в кафе официантом, затем устроилась администратором в гостиницу. Зарабатывала средние деньги - не более 25 тысяч рублей в месяц.

Но Оля хотела жить отдельно от мамы, и нужно было искать квартиру. Но зарплата не позволяла такой роскоши. Так девушка и пришла в индустрию вебкам-моделинга.

- В этой сфере я совсем недавно, буквально несколько месяцев. Те, кто думает, что это легкая работа, где можно быстро заработать, сильно ошибается, - начала разговор она. - Во-первых, на площадках огромная конкуренция. Есть модели, которые работают не первый год, и у них наработанная аудитория, и дорогие игрушки, и костюмы, а еще - самые лучшие камеры, световое оборудование. Соревноваться с ними непросто.

"ПРОСЬБЫ, О КОТОРЫЙ СТЫДНО ГОВОРИТЬ В СЛУХ"

По словам ростовчанки, интересы клиентов быстро меняются, поэтому они всегда в поисках свежих талантов. Это шанс для начинающих моделей. Кто-то выходит в эфир, не скрывая лица, другие показывают только тело. У первых больше шансов заработать - зрителю нужен живой человек, а не манекен.

- Важны не только природные данные, - говорит Ольга. - Это творческая профессия. Пригодятся креативность и харизма. А еще нужно быть дизайнером, чтобы выставлять фон, настраивать свет. Немножечко - стилистом, подбирая себе образы. Ведь, голых девушек очень много, поэтому мужчины выбирают самых ярких. Надо уметь разговаривать со зрителем, поддерживать диалог. Платят, к слову, приличные суммы.

- За 4 часа работы получается около 3,5 тысячи рублей, - признается онлайн-модель. - Максимум, что я зарабатывала в месяц - около 80 тысяч рублей. При этом я много и трачу. Например, на реквизит, заказываю сексуальные костюмы, а еще - уши как в аниме и игрушки из секс-шопов. У меня есть даже такая, которая вибрирует, если мне скидывают деньги. Но больше всего платят за разного рода извращения. Клиент пресыщается, он уже видел все, знает каждый изгиб тела. Некоторые идут на крайние меры и выполняют даже самые экстремальные просьбы, о которых стыдно говорить вслух.

По словам девушки, онлайн-площадка берет комиссию за вывод средств. Иногда сумма доходит до половины от заработка.

"РАЗОСЛАЛИ РОЛИК ЗНАКОМЫМ"

Ольга призналась, есть и риски. К примеру, любой человек может сохранить видео выступления модели, а затем шантажировать ее.

- Никто из родственников не знает, чем я занимаюсь, - говорит она. - Однажды у меня вымогали деньги, обещали сделать рассылку интимного видео среди моих знакомых. Я отказалась платить. В итоге, разослали ролик всем моим друзьям и родственникам, которых нашли в социальных сетях. Было очень стыдно, но я пережила.

По словам девушки, избежать таких ситуаций практически невозможно. Злоумышленники всегда пытаются наживаться на желании веб-красоток оставаться анонимными. Несмотря на это, новая сфера развивается семимильными шагами.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Вода из ванны за 10 тысяч долларов

Некоторые модели становятся настолько знаменитыми, что начинают зарабатывать на своем теле огромные деньги. Так, например, английская модель Бель Делфин продавала воду из своей ванны. Большой контейнер с такой водой она выставила на торги за 10 тысяч (!) долларов или 630 тысяч рублей. За несколько часов нашелся покупатель, который приобрел необычный товар.

Модель Бель Делфин. Фото: инстаграм-аккаунт Делфин.

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