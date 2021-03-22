Ростовская область оказалась в аутсайдерах федерального экологического рейтинга страны

На экологию Ростова и области влияет масса факторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общероссийская общественная организации "Зеленый патруль" опубликовала очередной "Национальный экологический рейтинг" по итогам зимы 2020-2021. Информацию для данного рейтинга собирают эксперты организации с 2007 года, и регулярно, по итогам каждого сезона, публикует на своем портале.

По итогам прошедшей зимы в десятке лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» находятся: Тамбовская область, Белгородская область, Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Чувашская республика, Калужская область, Санкт-Петербург и Чукотский АО. Аутсайдерами стали Красноярский край, Омская область и Иркутская область.

Впрочем, донской регион тоже не может похвастаться хорошими позициями. Так, наш донской край занял 34 место. Немного лучше ситуация с экологией у Астраханской области. Она заняла 33 место, а вот Хакасия разместилась на 35 строчке рейтинга.

- Прошедшая зима запомнилась экологам множеством сообщений об аварийных ситуациях на различных объектах, превышениями норм загрязнения воздуха и водоемов, и взысканием ущерба с нарушителей Росприроднадзором, - прокомментировал председатель правления «Зеленого патруля», заместитель председателя общественного совета Росприроднадзора РФ Андрей Нагибин. - Значит ли это, что экологическая ситуация в стране ухудшилась? Нет. Это яркие показатели того, что Росприроднадзор взялся за нарушителей законодательства основательно и стал работать более открыто, публично, решительно, я бы даже сказал. Практически ежедневно поступали сообщения из разных уголков страны о взыскании многомиллионных штрафов с предприятий и хозяйствующих субъектов.

Эксперт из Ростова-на-Дону, профессор кафедры экологии и природопользования ЮФУ Камиль Казеев прокомментировал позицию Ростовской области в рейтинге.

- Наш регион получил 61 балл сводного рейтинга, что всего на два балла меньше, чем в соседнем Краснодарском крае, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» Камиль Шагидуллович. - Плотность значений этого показателя очень высока, от 3-го места нас отделяет всего 11 баллов. Экологическое состояние Ростовской области в зимний период удовлетворительное. Низкие значения природоохранного индекса (46 баллов и 62 место в России) обусловлены рядом причин: в том числе ухудшением состояния водоемов, природными и техногенными пожарами, пыльными бурями и загрязнением окружающей среды.

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