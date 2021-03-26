Ростовскому белому медвежонку исполнилось четыре месяца

Белому медвежонку в ростовском зоопарке исполнилось четыре месяца. Фото: ростовский зоопарк

Знаменательное событие празднует ростовский зоопарк - белому медвежонку сегодня исполнилось четыре месяца.

Фото: ростовский зоопарк

Маленький хищник уже заметно подрос и окреп, но пока все еще питается молоком матери, хотя пробует уже и другую пищу. Его любимым деликатесом уже стал рыбий жир, который малыш попробовал совсем недавно. Пол медвежонка пока установить так и не удалось, сотрудники зоопарка все ждут, когда же он "удачно повернется", чтобы это представилось возможным.

Фото: ростовский зоопарк

Медведица Комета регулярно выгуливает своего ребенка в вольере. Сама молодая мать любит вволю поплескаться в бассейне, а вот ее отпрыск пока еще боится воды и наблюдает за мамой "с берега".

- С появлением малыша Комета сильно изменилась. Из шкодного и любопытного подростка она превратилась в настоящую самку, заботливую, внимательную и нежную маму, - рассказали сотрудники зоопарка.

Фото: ростовский зоопарк

В зоосаде отметили, что маленький мишка растет боевым и очень любопытным - он ни секунды не сидит на месте и пытается все повторять за Кометой. А также удивительно, что медведица по-прежнему сама выкармливает своего малыша - это первый случай в истории зоопарка.

Фото: ростовский зоопарк

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