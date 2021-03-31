Донские парламентарии обсудили жилищные программы для учителей, врачей и молодежи

Депутат Михаил Сапрыкин обсудил программы для улучшения жилищных условий для отдельных категорий граждан. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в Законодательном собрании депутаты за круглым столом провели заседание, на котором говорили об улучшении жилищных условий для отдельных категорий граждан. В частности, речь шла о молодых семьях, врачах и учителях. Модератор мероприятия, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, депутат Михаил Сапрыкин отметил, что заседание проводится в рамках реализации ежегодного послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором он особо отметил вопросы обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ

– Несмотря на то, что в Ростовской области ведется эта работа, остается еще немало проблем, которые нам предстоит решать: ипотечное кредитование, ограниченность возможностей обеспечения земельными участками, необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой и другие. На протяжении последних нескольких лет в Ростовской области действуют различные государственные целевые долгосрочные программы, в рамках которых решаются вопросы обеспечения жильем льготных категорий граждан. На сегодняшней встрече мы обсуждаем механизмы повышения доступности такого жилья, - обратился к присутствующим Михаил Юрьевич.

Он подчеркнул, что в нашем регионе успешно реализуются программы по поддержке учителей и врачей. Также молодые семьи могут рассчитывать на помощь государства в вопросах приобретения жилья. Так, супругам, чей возраст не превышает 35 лет включительно, предоставляют социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Размер социальной выплаты зависит от состава семьи.

ПО МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ

- С прошлого года на Дону действует замечательная программа по поддержке молодых учителей, - прокомментировал Михаил Сапрыкин.- Также с 2012 года областной минздрав активно реализует программу «Земский доктор». Для врачей и учителей по проектам выделяется 1 миллион рублей. Молодые семьи, которые переезжают в сельскую местность, могут потратить эти деньги на приобретение или строительство нового жилья. Кроме того, если в семье два врача, то сумма удваивается. Как видим, определенный спектр проблем решается. В целом программы работают эффективно. Хотелось бы, чтобы большее количество специалистов ехали работать в малые населенные пункты, так как там наблюдается их дефицит. А нам необходимо вырабатывать дополнительные меры поддержки. И мы будем о них думать. Если потребуется, будем применять какие-то законодательные регулирования.

По итогам заседания было решено с учетом поступивших предложений разработать рекомендации и направить их в профильные региональные министерства.

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