Судьба вундеркиндов: как сложилась жизнь ростовских гениев, прославившихся на всю страну

Чем занимаются талантливые дети после всенародной любви и славы. Фото героев публикации, Дмитрия Ткаченко.

В разные годы на всю страну «гремели» имена трех ростовских вундеркиндов. Девятилетний Миша читал лекции в институте, шестилетняя Полина стала чемпионкой Европы по хип-хопу, а восьмилетняя Яся «взорвала» Youtube своим выступлением. «КП» выяснила, как сейчас живут повзрослевшие гении.

ПЕРЕТАНЦЕВАЛА ВСЕХ И СТАЛА СКРИПАЧКОЙ

В шесть лет Полина Беседина обошла лучших танцоров Европы. Но прославилась юная чемпионка после того, как ее пригласили на шоу «Лучше всех». В итоге она удивила и зрителей, и ведущего Максима Галкина.

Полина Беседина прославилась после шоу "Лучше всех". Фото героя публикации.

Отец Полины Дмитрий говорит, что после передачи она продолжила заниматься танцами. В какой-то момент родители поняли, что в России конкурсов для Полины не осталось. Она взяла все возможные награды. Девочка пошла играть на скрипке. Сейчас Полине 11 лет, она учится в музыкальной школе для одаренных детей.

Какое-то время девочка занималась даже художественной гимнастикой. Фото героя публикации.

— Преподаватель предложил участвовать в конкурсах. Сначала небольших, потом посерьезнее. Для Полины это не проблема, сцены она не боится. Год назад ее заметили преподаватели ростовской консерватории. Пригласили в школу при учебном заведении, — вспоминает Дмитрий Беседин.

Танцы девочка не бросила — совмещает занятия музыкой с тренировками. Полина пока не решила, кем станет в будущем. Но знает точно — работа будут творческой.

Сейчас девочка делает успехи в другом деле. Фото героя публикации.

ЧИТАЛ ЛЕКЦИИ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ

В год Миша Попов выучил алфавит, а в два — уже бегло читал. Еще через два года ребенок прочитал энциклопедию Альфреда Брема «Жизнь животных». После этого мальчик увлекся историей и начал задавать вопросы родителям и учителям. Зачастую, сами взрослые затруднялись с ответами, поэтому Миша сам штудировал книжки.

Когда Миша учился во втором классе, к детям на урок пришли студенты вуза. Местный вундеркинд удивил их настолько, что они пригласили его к себе проводить лекции. С тех пор мальчик стал ходить в исторический кружок института и рассказывать студентам об истории.

В девять лет Миша читал лекции в институте. Фото героя публикации.

Сейчас Миша уже не посещает вуз — он поступил в школу для одаренных детей и проводит там много времени. Несмотря на способности, юный гений не стал «перескакивать» через классы. Родители говорят, что не хотят отбирать у ребенка детство.

— Мы приняли решение не оканчивать школу экстерном. Представьте сами — у него только начинается переходный возраст. А он — уже студент, на нем ответственность. Все должно быть вовремя, — считает мама Миши Елена.

Миша дружит со сверстниками, но соревнуется только со старшеклассниками. Например, на днях он стал призером Всероссийской олимпиады по истории.

Сейчас Миша читает лекции по истории. Фото героя публикации.

СТАЛА ЗВЕЗДОЙ ПОСЛЕ СТРАШНОЙ АВАРИИ

Ярослава Дегтярева прославилась на всю страну на шоу «Голос». Во время слепых прослушиваний восьмилетняя Яся проникновенно спела «Кукушку» Виктора Цоя. Видео выступления буквально «взорвало» Youtube, набрав более 80 миллионов просмотров.

Семилетняя Ярослава с ведущим Дмитрием Нагиевым. Фото героя публикации.

Сразу выяснилось, что жизнь у юной певицы была непростая. В пять лет она вместе с родителями попала в страшную аварию. Ее мама Олеся рассказывала, что врачи всю ночь спасали ребенка. Малышка получила множество переломов, открытую черепно-мозговую травму, повредила глаз. Девочка пела даже в этот тяжелый момент в больнице. Когда снова встала на ножки, ходила по палатам и выступала для других пациентов.

Ярослава дошла до финала, но так и не победила в голосе. Она продолжила активную жизнь — записала несколько треков, снялась в двух фильмах. Яся даже снова «засветилась» на «Голосе» — в качестве репортера общалась с наставниками и участниками.

Ярослава сегодня. Фото: instagram.com/yasya_degtyareva_official/

— Где бы я хотела развиваться больше? Сложно выбрать между кино и сценой, потому что это очень разное по энергетике творчество! И каждое просто прекрасно! Поэтому в планах — совмещать и кино и концерты! — рассказала 12-летняя Ярослава «КП-Ростов-на-Дону».

О прошлых травмах девочка говорит скромно: «Все самое страшное уже позади». Но признается — последствия до сих пор дают о себе знать, она постоянно под наблюдением врачей.

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