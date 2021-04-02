Донской казак спас жизнь водителю грузовика вблизи хутора Пухляковский

В Ростовской области донской казак спас жизнь водителю грузовика. Фото: правительство РО

В донском регионе один из казачьих атаманов, благодаря своей расторопности, спас жизнь пострадавшего водителя грузовика.

Инцидент произошел еще 24 марта вблизи хутора Пухляковский. Водитель грузового автомобиля сделал остановку в пути для того, чтобы проверить в кузове своей машины надежность закрепления строительной плитки. В этот день шел небольшой дождь и шофер поскользнулся на полиэтиленовой упаковке, а затем выпал с большой высоты прямо на дорогу и потерял сознание.

В эту минуту мимо как раз проезжал хуторской атаман, казак-дружинник Сергей Кириченко. Он остановился, чтобы оказать первую помощь пострадавшему. Рядом также припарковался и легковой автомобиль с саратовскими номерами и тремя путешественниками.

Пульс у пострадавшего прощупывался, но был очень слабым. Кириченко с помощниками перенесли мужчину на обочину и вызвали хуторского врача, так как он был ближе всех, и скорую помощь. Приехавшие к месту происшествия медики перенесли пострадавшего в автомобиль, где он все-таки пришел в себя, но передвигаться не мог и его увезли в Усть-Донецкую районную больницу.

- Уже потом выяснилось имя мужчины, возраст, место жительства и, конечно же, диагноз. Шофер получил различные переломы, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Но его состояние удалось стабилизировать, и уже 31 марта пациента, за которым приехали родственники, отправили на лечение по месту жительства – в Октябрьский район, - рассказали в донском правительстве.

Пока неизвестно, знает ли пострадавший о том человеке, что спас его жизнь. Сергею Кириченко удалось достать номер и начальника мужчины, он сообщил о случившемся и до его приезда охранял грузовик и его содержимое.

За действия, проявленные на месте происшествия, в департаменте по делам казачества принято решение поощрить Сергея Кириченко благодарственным письмом. Атамана пообещали отметить и в Войске Донском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Их нам послал Бог»: Сотрудники ДПС спасли от смерти многодетного отца.

На ночной трассе мужчина потерял сознание и его «скрутили» судороги.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.