Власти Ростова обязали горожан за свой счет убрать самовольные гаражи: кто пострадает, и сколько придется потратить

Все постройки будут складировать на специальной площадке. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Ростова-на-Дону постановили снести все незаконные постройки в городе. Как сказано в документе на сайте администрации донской столицы, к таким относятся сооружения, демонтаж которых не потребует разбирать их на части. То есть, по факту, небольшие металлические гаражи, будки, сараи и прочее. Если с заброшенными постройками проблем никаких, то с используемыми ростовчанами металлическими коробками под авто могут возникнуть трудности.

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ САМИМ

Почти в каждом дворе можно встретить чьи-то старые, ржавые гаражи, куда помещается только одна машина. Правда, с каждым днем их становится все меньше. Теперь же власти намереваются окончательно избавиться от них. Проблема в том, что зачастую они принадлежат пенсионерам. А у этой категории людей нет ни сил, ни средств самостоятельно заниматься сносом гаражей.

Кроме того, в документе сказано, что человек должен самостоятельно благоустроить участок, где располагался объект. За этим будут следить сотрудники администрации.

Также сказано, что незаконный объект будет забирать специализирующая организация, название которой, как и стоимость, не указана. В интернете есть предложения по аренде манипуляторов с краном. Цена зависит от типа автомобиля. Услуги самого легкого, способного поднять до 3 тонн, в час стоят около 1500 рублей.

ЛУЧШИЙ ВЫХОД - УЗАКОНИТЬ

Если внутри будет находится автомобиль, забирать гараж не станут. В таком случае автомобиль выкатят из гаража и оставят на месте, а все постройки отвезут на спецплощадку. Оттуда человек сможет забрать металлическую коробку, как и свои вещи.

В случае, когда собственник никак не отреагирует на сообщение о предстоящем демонтаже, то администрация сделает все за собственные средства, а после выставить человеку счет, который он будет обязан оплатить. В некоторых случаях гараж могут частично или полностью разобрать. Это сделают, если конструкция будет скреплена бетоном, либо не поместиться на площадку грузовика при перевозке.

Избежать всего этого можно только одним способом - достаточно узаконить гараж. Как правило, земля, на которой он располагается - муниципальная. Значит, необходимо взять ее в аренду. А чтобы узнать стоимость, стоит обратиться в местную администрацию.

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