Приют для животных в Ростове хотят построить на кладбище

Сейчас собак отлавливают, чипируют и выпускают на волю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Долгожданный приют для бездомных животных власти Ростова-на-Дону планируют построить на территории, которая предназначена для захоронений. Пока могил там не наблюдается, однако по данным публичной кадастровой карты, разрешенный вид использования земли почти в 50 гектар - размещение нового городского кладбища.

ВОПРОС РЕШЕН?

Информацией о расположении участка под собачий приют поделилась на своей странице в соцсети депутат городской думы Наталья Оськина. Она сослалась на ответ, полченный из Департамента ЖКХ. Исходя из опубликованного народной избранницей текста, вопрос о выделении участка уже решен, и сейчас готовятся необходимые документы. А вот сроки начала строительства пока не определены.

Планируется, что учреждение для уличных собак и кошек начнут возводить в период с 2022 по 2025 годы. Когда именно появится центр для безнадзорных животных, зависит от решения городской думы по выделению средств.

На сайте кадастровой карты есть информация, что указанная территория находится в Первомайском районе, рядом с Щепкинским шоссе. Земля находится в муниципальной собственности.

Данные с сайта кадастровой карты.

1200 ЖИВОТНЫХ ОБХОДЯТСЯ В 65 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Тема о необходимости появления в городе нового приюта звучала в эфире радио "КП-Ростов-на-Дону". По этому поводу на волнах 89,8 FM высказывался исполняющий обязанности департамента ЖКХ городской администрации Роман Морозов.

- Мы изучили опыт других городов и точно теперь понимаем, каким должен быть этот Центр. Сейчас идет работа по созданию проектно-сметной документации, - отметил Морозов.

Он добавил, что сегодня отлов таких животных осуществляется по заявкам. Собаку привозят в ЦБЖ, чипируют, вакцинируют, а после, если особь не агрессивна, выпускают обратно на волю. Если же пес потенциально опасен, то его содержат в приюте за счет государства.

На каждую отловленную собаку есть своя карточка. А на отлов животных в 2021 году выделено из городского бюджета, по словам Морозова, три миллиона рублей. На содержание же 1200 голов животных - более 65 миллионов рублей.

Подробности слушайте в подкасте радио "КП-Ростов-на-Дону"

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