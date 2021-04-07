Главные события Ростова и области. Фото: Екатерина Попова.

Новости Ростова-на-Дону. Главное за 7 апреля 2021 года — подборка от «КП-Ростов». Рассказываем, что случилось в городе и области за последние сутки.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что на руководителей концерна «Покровский» завели уголовное дело. Напомним, накануне в офисах группы компаний прошли обыски. По предварительным данным, владельца и его компаньонов подозревают в вымогательстве и рейдерских захватах. Титов назвал это событие «мощным ударом по рейдерству».

В Ростовской области могут увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса. По словам губернатора Василия Голубева, сейчас в регионе 308 пунктов. Однако при необходимости власти готовы открыть новые.

В хуторе Родники пожилой мужчина скончался, не дождавшись «скорой помощи». Выяснилось, что автомобиль застрял в грязи по дороге. Видео ситуации местные жители опубликовали в соцсетях. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Начальник управления торговли Олег Руденко признал, что пока власти не могут справиться с нелегальными торговцами. Так, власти могут демонтировать нестационарные ларьки. Однако позже его собственник может предоставить документы на объект, оплатить расходы и вернуть обратно.

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