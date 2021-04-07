Василий Голубев: «Мы готовы вдвое увеличить число пунктов вакцинации»

Глава региона добавил, что на сегодняшний день доз вакцины хватит на 213,6 тысячи жителей Дона Фото: Александр ГЛУЗ

При необходимости в Ростовской области могут вдвое увеличить количество пунктов вакцинации, сейчас их более 300, сообщил 7 апреля губернатор Василий Голубев. Он отчитался перед вице-премьером Татьяной Голиковой. Информация об этом уже появилась на сайте донского правительства.

- В каждом муниципалитете работают пункты вакцинации, всего их 308 - 164 стационарных и 144 мобильных. Они обеспечены оборудованием. При необходимости мы готовы увеличить число пунктов вдвое, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона также добавил, что на сегодняшний день поступили препараты для вакцинации более 213,6 тысячи жителей Дона. Однократно ее уже получили более 168 тысяч человек, завершили вакцинацию 101,7 тысячи. Всего для коллективного иммунитета нужно привить более 2 миллионов. К этой работе привлекли 297 врачей, 445 средних медработников и около 200 регистраторов.

Ранее Василий Голубев пообещал снимать ограничения в зависимости от темпов вакцинации. По состоянию на 7 апреля, в Ростовской области за сутки подтвердили 241 случай COVID-19. Скончались еще 25 человек. А в стационарах сейчас находятся 1 907 пациентов. Из них 14 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 168 - на неинвазивной ИВЛ.