Василий Голубев пообещал снимать ограничения в зависимости от темпов вакцинации

Василий Голубев связал снятие ограничений по коронавирусу с ходом вакцинации в регионе Фото: "КП" Архив

Губернатор Ростовской области Василий Голубев связал будущее снятие ограничений по COVID-19 с ходом прививочной кампании. Новые послабления будут прямо пропорциональны темпам вакцинации местных жителей. Об этом глава региона сообщил в ходе заседания оперативного штаба.

В настоящее время дончане ждут того, чтобы все введенные ограничения были сняты максимально быстро. Но губернатор пояснил, что все последующие снятия ограничительных мер будут зависеть не только от властей, но и от действий самих местных жителей. Самое главное - это понимание людьми важности проводимой прививочной кампании.

- И, чем быстрее мы будем реализовывать и наращивать темпы вакцинации, тем быстрее можно будет поэтапно отменять ограничения, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона также добавил, что при помощи активной вакцинации в регионе можно остановить распространение опасного заболевания и добиться коллективного иммунитета.

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