Пять районов Ростовской области по-прежнему находятся в "красной зоне" по коронавирусу

Еще пять районов Ростовской области находятся в "красной зоне" по коронавирусу Фото: "КП" Архив

В донском регионе еще пять районов находятся в "красной зоне" по показателям распространения новой коронавирусной инфекции и статистике исполнения предписанных санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В настоящее время наиболее напряженная обстановка в Белокалитвинском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском и Тацинском районах. Оценки "удовлетворительно" по показателям были удостоены Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, а также Аксайский, Багаевский, Боковский, Веселовский, Волгодонской, Егорлыкский, Заветинский, Зерноградский, Кагальницкий, Кашарский, Константиновский, Красносулинский, Куйбышевский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Милютинский, Морозовский, Неклиновский, Орловский, Песчанокопский, Семикаракорский, Советский, Усть-Донецкий и Цимлянский районы.

В "зеленую зону", где лучше всего складывается обстановка были помещены Каменск-Шахтинский, Азовский, Верхнедонской, Дубовский, Зимовниковский, Мясниковский, Обливский, Октябрьский, Пролетарский, Ремонтненский, Родионово-Несветайский, Сальский, Целинский, Чертковский и Шолоховский районы.

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