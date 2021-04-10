В центре Ростова таксист выехал на встречку, сбил пешехода и врезался в здание

Таксист в Ростове сбил пешехода и протаранил стену. Фото: ГИБДД по РО

В центре донской столицы случилась авария, в которой пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в субботу, 10 апреля, около одиннадцати часов утра на улице Большой Садовой в районе дома № 120. 45-летний водитель такси на автомобиле марки Skoda двигался от проспекта Киировского в сторону улицы Чехова. В какой-то момент шофер не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где сбил 35-летнюю женщину-пешехода, а затем врезался в здание.

В результате аварии переходившая дорогу женщина получила различные травмы. Ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. О ее нынешнем состоянии пока ничего не сообщается.

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