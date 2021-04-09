Ростовские подростки яростно пытались разнести отечественный автомобиль

В Ростове подростки пытались разнести припаркованный автомобиль. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону трое парней школьного возраста изо всех пытались разбить припаркованный во дворе многоэтажного дома отечественный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

- Прошу родителей, если таковые имеются и узнают своих детей, провести пояснительную беседу и избрать меру наказания на свое усмотрение по всей строгости, в следующий раз люди будут обращаться в органы, - написал автор поста.

Инцидент произошел на проспекте Коммунистическом в районе дома № 40 в четверг, 8 апреля, около половины пятого вечера. Очевидцы записали видео с места происшествия. На записи видно, как трое школьников взобрались на капот припаркованной машины и пытались разбить ногами лобовое стекло, а позже они начали бросать в автомобиль булыжники. Чем им так насолил владелец авто пока остается неизвестным.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и прокомментировали видеозапись.

«Да эту тачку в утиль пора давным давно», «С мелочей все и начинается. Только сегодня это будет соседское ведро, а потом и до внедорожников дорогих дойдет», - написали горожане.

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