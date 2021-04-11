Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 апреля 2021: число зараженных увеличилось на 240 человек

Жертвами ковида стали 25 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 97 человек. По Ростовской области число зараженных увеличилось на 240 человек. Общее число инфицированных достигло 83 243.

За сутки выздоровели 205 зараженных. С начала пандемии от коронавируса вылечились 74 685 жителей.

Новые случаи заражения выявили в 40 городах и районах Ростовской области. Среди заболевших 27,5% — люди среднего и молодого возраста от 18 до 45 лет. 37,9% заболевших — жители от 46 до 65 лет. 21,3% — пенсионеры от 66 до 79 лет, 5,4% — старше 80 лет, 7,9 % — дети.

В ковидных госпиталях остаются 2 005 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, находятся 19 человек. 178 зараженных подключены к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть 25 пациентов с ковидом. Это 12 женщин от 64 до 84 лет и 13 мужчин от 49 до 92 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего жертвами коронавируса стали 3 796 человек.

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