Парализованной ростовчанке вживили в позвоночник имплант с ребром, чтобы она смогла ходить

Сложная операция длилась шесть часов. Фото: предоставлено героем публикации

В Ростове-на-Дону медики провели уникальную операцию на позвоночнике пожилой пациентке. В мае прошлого года 63-летняя жительница одного из районов области возилась в огороде. И вдруг,- одно неловкое движение, и она упала. Вначале огородница не придала этому значение. Думала, что ничего страшного. Но, меньше, чем через месяц, женщина уже не могла встать с кровати. Нижняя часть тела была парализована, хотя и сохранила чувствительность.

Женщина обратилась за помощью к местным врачам. Но и через несколько месяцев лечения лучше ей не стало. Ноги по-прежнему отказывались ее слушать. И тогда ее муж, собрав все снимки МРТ и врачебные выписки, поехал в Ростов к врачу первой категории, травматологу-ортопеду Андрею Матулевичу.

Так выглядел разрушенный позвоночный диск до операции. Фото: предоставлено героем публикации

ПОШЛА НА РИСК, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОБУЗОЙ

Специалист сразу поставил диагноз – застарелый компрессионно-оскольчатый перелом девятого и десятого грудных позвонков с выраженной компрессией спинного мозга. Проще говоря – позвонки, которые пенсионерка сломала во время падения в огороде, сдавили спинной мозг.

Единственным шансом встать на ноги была сложнейшая операция, сопровождаемая огромными рисками: могло начаться кровотечение, повредиться оболочка спинного мозга и даже остановиться сердце.

Но пациентка согласилась на хирургическое вмешательство – она отчаянно мечтала встать на ноги и не хотела быть обузой для мужа.

Однако в Ростове хирургов, готовых взяться за такую операцию, практически нет. Но Андрей Матулевич, несмотря на риски и сложность, согласился помочь женщине. Он признается, что всегда берется за сложные случаи и помогает тем, от которых отказались другие врачи.

- Я всегда говорю – кто, если не мы. А если никто, - то мы, - поделился своей философией ортопед.

Врач первой категории, травматолог-ортопед Андрей Матулевич всегда готов помочь тем пациентам, от которых отказались другие врачи. Фото: предоставлено героем публикации

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Операция длилась шесть часов и проходила в два этапа.

- Во время одного из них я сделал резекцию – забор аутокостного материала в виде ее собственного ребра. В дальнейшем оно было измельчено и помещено в титановый сетчатый кейдж, так называемый эндопротез тела позвонка. А он, в свою очередь, установлен на место ранее удаленных позвонков, - рассказал Андрей Матулевич.

Если говорить простым языком, то врач из части ребра женщины сформировал новые позвонки вместо сломанных старых. Для этого доктор отрезал 12 сантиметров ребра, разделил его на несколько кусочков, упаковал их в титановую сетку, и вживил в позвоночник.

- Титановая сетка несет опорную функцию и выполняет роль контейнера для костного материала. В дальнейшем кусочки ребра между собой срастутся, и получится позвонок, армированный титановой сеткой, - пояснил хирург-ортопед.

Несмотря на то, что операция была всего пару суток назад, женщина уже пришла в себя, и у нее есть положительная динамика. Правда, с кровати пенсионерка пока не встает.

Как только пройдет послеоперационная реабилитация, женщине предстоит второй этап. На этот раз оперировать будут тазобедренный сустав, также сломанный во время падения в огороде. Так что из больницы пенсионерку выпишут еще не скоро.

Но это и не важно, ведь самое главное, что стены клиники она покинет уже на своих ногах.

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