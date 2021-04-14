«У нее не было никаких проблем!»: Школьница из Ростова-на-Дону свела счеты с жизнью

Ученица одной из школ ушла из жизни Фото: Игорь БУЛАТОВ

Накануне, 14 апреля, похоронили восьмикласснику: 15-летняя ученица одной из школ покончила с собой. Для тех, кто знал школьницу – это стало настоящим шоком.

Сейчас следственные органы выясняют все детали трагедии. О том, что толкнуло восьмиклассницу на отчаянный шаг, остается только догадываться. Известно, что предсмертную записку девочка не оставила.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, школьница на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла. Ни проблем с оценками, ни конфликтов с одноклассницами у нее не было.

- Речь о несчастной любви тоже не идет. Она дружила с одноклассником, иногда ребята ссорились, потом мирились, но, в целом, у них все тоже шло хорошо, - рассказал источник издания.

Правда, в апреле, школьница вместе с приятельницей была у психолога, девчонки жаловались на низкую самооценку. Специалист побеседовала с ними, но в группу риска по суицидам не занесла.

Также собеседник издания отметил, что школьница росла в благополучной семье. Родители были в разводе, но дочь ни в чем не нуждалась, а отношения с матерью у девочки были доверительными.

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