Что скрывает Валя Карнавал: «золушка» из села или блогерша-прогульщица

Валя Карнавал стала популярным блогером всего за два года. Фото: instagram.com/karna.val/

У звезды TikTok Вали Карнавал образ современной «золушки». В интервью она часто рассказывает, как жила в нищете, не ладила со сверстниками и часто терпела унижения. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» поговорил с учителями и одногруппниками девушки и выяснили, кто такая Валя Карнавал на самом деле и как жила до популярности.

ТРАВЛИ НЕ БЫЛО

Валя Карнавал или Валентина Карнаухова родилась в небольшом селе Новобатайск. Ее классная руководительница Галина Валерьевна говорит, что семья Вали жила просто, но не бедствовала. Девочка была третьим и младшим ребенком семье.

Валя рассказывала, что ее обижали в школе и колледже. Фото: instagram.com/karna.val/

— Я учила и ее старшую сестру, и среднего брата. Не могу сказать, что семья была бедной. Родители — простые работящие люди. Мама работала на птицефабрике, папа — на стройке, — рассказала педагог.

По ее словам, в обучении Валя «звезд с неба не хватала». Зато всегда была артистичной — участвовала в конкурсе чтецов, школьной самодеятельности. Были у нее и друзья. А вот о том, что Валю травили, учитель прочитала в интернете.

В школе Валентину хорошо помнят и даже предложили ее характеристику. Фото предоставлено героем публикации.

— Я знаю, что она рассказывала такие истории. Но ее никто не обижал. Валюша дружила с другими девочками — Сашей, Лизой. Когда ее отчислили из колледжа, подруги даже притащили ее обратно в школу. Говорили — «Давайте Валю вернем!» Но снова зачислить ее не получилось, - вспоминает собеседница.

ТРАГЕДИЯ В СЕМЬЕ

Но не все было так безоблачно в жизни будущей звезды. Когда Валя училась в шестом классе, скончался ее папа. Сама она в одном из интервью говорила, что трагедия стала поводом для новых издевательств.

Галина Валерьевна вспоминает те события иначе.

— Отец рано ушел. Конечно, это была для ребенка большая утрата. Помню, что девочки постоянно были рядом с ней. Деньги собирали, чтобы помочь. Просто у нас в деревне так принято, — говорит женщина.

В школе Валя Карнаухова хорошо училась и была активисткой. Фото: instagram.com/karna.val/

Галина Валерьевна вспоминает ученицу с теплотой и называет не иначе как «Валюша». На сомнительные истории из интервью она не обижается.

— Я считаю, что Валюша — умничка! Она всегда была такой активной, артистичной. Она часто говорила: «Буду актрисой». Вот она ею и стала.

«ВЫТЯГИВАЛИ НА ТРОЙКИ»

После девятого класса Валентина ушла из школы и поступила в ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма. Училась гостиничному бизнесу. Но с уроками почти сразу начались трудности.

— Валентина пришла с хорошим аттестатом, прошла на бюджет. Но потом оказывается, что у поступивших отличников и хорошистов серьезные пробелы в знаниях. Приходится изучать «догонять» программу и учить новое. В первом семестре Валентина еще пыталась учиться, во втором просто бросила, — говорит директор учебного заведения Алексей Ковалев.

Директор "Сократа" говорит, что девушка вообще не стала сдавать летнюю сессию. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Хорошо помнит Валю и ее бывший куратор Ирина Дмитриевна. Говорит, что в первом семестре студентку «вытягивали» на тройки. А вот во втором просто постоянно искали и пытались вернуть в колледж.

— Девочки нет на занятиях, не приходит и все. Мы начинаем волноваться, звоним маме: «Где ваш ребенок? Приезжайте, проконтролируйте, разбиритесь!». Сначала Валентина вроде приболела, потом появились другие причины, — говорит преподаватель.

Однажды мать устроила проверку и без предупреждения приехала в Ростов. Но все попытки заставить Валентину учиться успехом не увенчались. Девушка просто не сдала летнюю сессию и забрала документы.

Сначала девушка старалась и даже делала успехи по некоторым предметам. Фото предоставлено героями публикации.

Сначала девушка старалась и даже делала успехи по некоторым предметам. Фото предоставлено героями публикации.

ПЕРВЫЕ ВИДЕО СНИМАЛА В КОЛЛЕДЖЕ

Не жалует Валентина и своих бывших одногруппников. Так, она называла группу «клубком змей». Староста той самой группы Ангелина искренне удивляется такому сравнению.

— Валя не хотела учиться. Ее нужно было постоянно «тянуть» — буквально брать за руку и вести к учителю. Но она добрая девушка, ее никто не обижал, не «гнобил». Она гуляла со всеми, даже снимала с нами в колледже первые видео, — говорит Ангелина.

В колледж Валя ходила только один семестр. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

С кем-то из одногруппников Валентина работала. Она действительно была актрисой в квесте. Ангелина вспоминает, что не раз видела, как густо накрашенная Валя собирается на квест пугать любителей острых ощущений. Она рассказывала одногруппникам, что хочет сама себя обеспечивать, чтобы не нагружать маму.

— Совмещать работу и учебу трудно, это понятно. Но мы до последнего уговаривали ее собраться, закрыть «хвосты». Предлагали помочь. В итоге она просто решила забрать документы. Но я рада, что сейчас у нее все хорошо.

Валентина бросила учебу и решила стать блогером. Фото: instagram.com/karna.val/

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