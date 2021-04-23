"Худые, испуганные, в ранах": донская жительница сняла на видео страдания животных в зоопарка

С автором видео не согласен директор зоопарка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Дона в социальных сетях пожаловалась на ужасающее состояние животных, которые содержаться в зоопарке Белой Каливы Ростовской области. По ее словам, в питомнике, расположенном в Маяковском парке, звери страдают от невыносимых условий. На странице городского паблика она опубликовала видео, в котором показала грязного волка, живущего в тесном, заболоченном вольере.

- Мне стыдно своего ребенка привести в этот зоопарк. Дичайшие мучения животных, - написала неравнодушная женщина. - Невыносимая вонь, звери в ранах, худые. Остальные животные: медведи, лиса - тоже страдают. Хорошо там только курам...

На ролике действительно одинокий волк. Лесной зверь выглядит уставшим. Шерсть измазана грязью, будто его не расчесывали несколько лет. По словам автора видео, тоже самое происходит и с другими животными.

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ

"КП-Ростов-на-Дону" связалась с директором зоопарка за разъяснением ситуации. Антон Калашников признался, что видел ролик, но не согласен с выводами его автора.

- У нас зоопарк муниципальный. На него выделяются деньги из бюджета. У нас имеется небольшой штат людей, которые следят за животными. Всего четыре человека, - начал Калашников.

По словам руководителя питомника, животные питаются по нормативам, установленным государством. Однако проблема все же есть. Она связаны с инфраструктурой.

- С 2003 года выделятся очень мало средств именно на ремонт вольеров. Реконструкция зоопарка - это серьезное дело, - добавил Антон Калашников.

"МЫ СПАСЛИ ЭТОГО ВОЛКА"

Директор сообщил, что ролик был снят после дождя. Из-за этого у волка, который на видео, промокла шкура. Зверь отряхивался и испачкался.

- Намочите кошку или собаку под душем и посмотрите, как они будут выглядеть. Написано, что животное голодное, умирает без еды. Это не так, - говорит собеседник "КП".

Антон Калашников добавил, что этого волка несколько лет назад в Ростове хотели убить. Тогда было принято решение забрать животное в Белую Калитву.

- Мы спасли волка, сварили ему клетку и забрали. Планировали, что построим большой вольер именно для волков. У нас еще есть самка, но мы пока не можем их объединить.

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