Такое маленькое большое счастье: в Ростове спасли младенца весом меньше килограмма

Мама и сынишка чувствуют себя отлично! Фото: пресс-служба НИИАПа

В Ростове-на-Дону врачам удалось спасти новорожденного, который появился на свет весом всего лишь в 980 граммов. Почти два месяца специалисты НИИАПа выхаживали кроху, вкладывая в него свою душу.

Как рассказали в пресс-службе института, для будущей матери это была первая и очень долгожданная беременность. Много лет женщина мечтала о том, чтобы под ее сердцем забилось другое сердечко – такое крохотное и родное. И вот, когда тест показал две заветные полоски, радости дончанки не было предела.

Малютку выхаживали почти два месяца. Фото: пресс-служба НИИАПа

Она уже мечтала о том, как будет гулять с малышом, пеленать его, учить ходить и говорить.

Однако на седьмом месяце беременности, на 27-ой неделе, возникла угроза. И врачи приняли решение провести экстренную операцию. Женщине сделали Кесарево сечение.

- Мальчик родился весом в 980 граммов. За его жизнь боролась команда реаниматологов-неонатологов, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Первые 22 дня своей жизни малыш провел в отделении реанимации. А затем – чуть больше месяца – в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Только после того, как стало очевидно, что малышу ничего не угрожает, его и маму выписали домой.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице врачам удалось сохранить жизнь еще одного крошечного малыша. Тимур появился на свет с экстремально низким весом – всего 600 граммов. Он помещался в половину крупной ладони оперирующего врача и мог бы поместиться в небольшую ладонь мамы.

Медики не делали никаких прогнозов, просто начали бороться за жизнь крошечного мальчика. И вот спустя пять месяцев и восемь дней упорной борьбы стало понятно – Тимура можно выписывать из реанимации! Он наконец-то начал дышать самостоятельно, принимать пищу, и даже узнавал маму: улыбался ей как-то по-особенному.

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