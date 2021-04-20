В Калмыкии подтвержден «британский» штамм коронавируса

Медицинский работник лечился амбулаторно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии у медика из инфекционного госпиталя выявили «британский» штамм коронавируса. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил исполняющий обязанности замглавы республиканского Роспотребнадзора Евгений Джеваков.

"БЫЛИ ПРИЗНАКИ ОБЫЧНОГО ОРВИ"

На днях местный Роспотребнадзор направил материалы для исследования в две лаборатории. В итоге в республике выявили первый случай заражения «британским» штаммом. Как рассказал Евгений Джеваков, заболевшей оказался медик из «красной зоны». 29-летняя девушка заразилась ковидом еще в начале месяца.

— Болезнь у медика протекала в средней форме тяжести. У нее были признаки обычного ОРВИ. Человек лечился дома. Она уже получила два отрицательных теста на коронавирус и вышла на работу.

ИСТОЧНИК ВЫЯСНЯЕТСЯ

В ведомстве установили тех, с кем контактировал медик. В списке оказалось около 40 человек — пациенты и коллеги сотрудницы.

— Мы обследовали анализы всех этих людей. «Британского» штамма по итогам мы не выявили. Пока в Калмыкии только один подтвержденных случай, — пояснил Джеваков.

Контактировавшие пациенты переболели ковидом. Однако люди попали в «красную зону» еще до общения с заболевшим медиком. Пока в Роспотребнадзоре затрудняются ответить, где и от кого девушка заразилась новым штаммом.

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