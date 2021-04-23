Новости Ростова-на-Дону на 23 апреля 2021: бывший министр ЖКХ оставили в СИЗО, два пункта вакцинации закрываются в городе

Главные события города и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 23 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о главных событиях донской столицы и области.

Два пункта мобильной вакцинации закроют в Ростове. Прекращают работу прививочные кабинеты в торговом центре «Большой» и на рынке «Александровский». Расположенный на рынке пункт на день перенесут в ЖК «Красные ворота». Вакцинироваться здесь можно 15 апреля с 10.00 до 14.00. Обратно в «Александровский» пункт не вернут.

Ростовский бизнесмен Иван Саввиди вошел в список богатейших россиян. По сравнению с прошлым годом он опустился в рейтинге на 22 позиции. В 2021 году доходы Саввиди составили 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Бывшего министра ЖКХ Андрея Майера оставили в СИЗО. Он будет находиться под арестом до конца мая. По данным 1rnd.ru, защита намерена обжаловать это решение суда. Напомним, Майера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при благоустройстве парка Вересаево.

Донская епархия собирается получить в собственность здание, которое принадлежит Старочеркасскому музею. Сейчас бывшие кельи Ефремовского женского монастыря сильно разрушены. В епархии сообщили, что намерены восстановить строения.

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