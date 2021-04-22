Ростовский бизнесмен Иван Саввиди оказался на 83 строчке списка Forbes

Иван Саввиди оказался на 83-й строчке Forbes. Фото: savvidi.ru

Известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди оказался на 83-й позиции списка Forbes. В сравнении с прошлым годом он потерял 22 позиции. В 2020 году он занимал 61-е место.

В 2021 году доходы Ивана Саввиди составили 1 миллиард 700 миллионов долларов. Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом эта сумма увеличилась еще на 100 миллионов. Но, даже несмотря на это, он все же потерял свои позиции в рейтинге.

Ростовский бизнесмен имеет долю в морском порту в греческих Салониках и владеет группой «Агроком». В 2012 году греческая фирма Ивана Саввиди "Dimera" выкупила 51% футбольного клуба PAOK из Салоник. Бизнесмен вложил в него уже более 90 миллионов долларов.

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