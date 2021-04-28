В Ростовской области участковый не поверил ребенку, просившему спасти маму

В отношении полицейского завели дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области участковый попал под следствие. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, первого января этого года 35-летнему майору полиции позвонила 10-летняя девочка. Малышка срывающимся от страха голосом рассказала: папа бьет маму. Ребенок верил, что придет дядя полицейский и всех спасет. Но, увы, этого не произошло...

ТРОЕ ДЕТЕЙ СТАЛИ СИРОТАМИ

Как оказалось, отношения между родителями девочки - 49-летним мужчиной и 31-летней женщиной - не складывались. Дело в том, что глава семья любил выпить. При этом он нигде не работал. Поэтому семью «тащила» супруга. Она трудилась на хлебозаводе. Зарплату получала скромную: денег ни на что не хватало, еле сводили концы с концами. Еще и муж «спускал» на алкоголь последние копейки.

Неудивительно, что скандалы на почве безденежья и пьянок стали привычным делом. Иногда мужчина поднимал руку на жену и даже детей. Так, по словам источника издания в правоохранительных органах региона, осенью прошлого года он так сильно избил 11-летнего сына, что тот оказался в больнице.

Очередной конфликт между мужем и женой случился аккурат первого января. По версии следствия, пьяный мужчина с кулаками накинулся на супругу. Тогда-то их десятилетняя дочка, средний ребенок в семье и мамина любимица, позвонила участковому.

СТРАШНУЮ НАХОДКУ НАШЕЛ ПАСТУХ

Как оказалось, избивал злоумышленник жену несколько часов. А потом и вовсе схватился за нож и 17 раз ударил им женщину. В результате, травмы оказались несовместимыми с жизнью: несчастная скончалась на месте. Супруг запаковал ее останки в целлофан, обмотал проволокой и спрятал на пляже недалеко от дома.

Затем мужчина сообщил в правоохранительные органы об исчезновении жены: полиция и волонтеры неделю искали женщину. При этом никто даже не мог подумать, что муж причастен к ее пропаже. Так правдоподобно он изображал страдания.

Страшную находку обнаружили только 10 января. В тот день местные жители гнали на выпас скот. И дорога проходила мимо пляжа. Пастух сразу же вызвал полицию. Оперативники, сопоставив факты, мгновенно заподозрили в убийстве женщины ее мужа. А потому сразу отправились к нему, чтобы допросить.

Злоумышленник, как только увидел в окне силовиков, сразу понял: его «раскусили». По всей видимости, решение о самоубийстве мужчина принял мгновенно: к моменту, когда на пороге дома оказались правоохранители, дончанин был уже мертв.

ГРОЗИТ СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Как оказалось, сиротами остались сразу трое детей, - два мальчика 11 и семь лет, и 10-летняя девочка, пытавшаяся спасти мать своим звонком.

Когда началось следствие, средняя дочь и рассказала о звонке полицейскому. В тот день, впрочем, как и в последующий участковый так и не приехал к ним. Страж порядка уверял коллег: он решил, что девочка просто баловалась.

Возможно, восприми тогда полицейские слова девочки всерьез, все сложилось бы иначе.

- В отношении сотрудника полиции, не отреагировавшего на звонок ребенка, завели дело по статье «Халатность». Он временно отстранен от обязанностей, - сообщил источник издания.

Если дело дойдет до суда и вину 35-летний майора полиции признают, он может сесть в тюрьму на семь лет.

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