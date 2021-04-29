В Ростовской области в деле врачей, по чьей вине ребенку отрезали руку, поставили точку

Больница проиграла суд с родителями маленького пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жизнь у 11-летнего мальчика из станицы Мечетинская Ростовской области была такая же, как и у сверстников - счастливая, беззаботная, радостная. Днем – школа, потом – домашние уроки, а там уже и погулять с друзьями можно.

Но все резко изменилось в августе 2019 года. Егор Иванов (имя изменено – прим. ред.) был на детском празднике. Мальчишки играли в футбол. Егор поставил ногу на мяч, из-за чего поскользнулся, упал и сломал правую руку. Родители тут же отвезли его в больницу. Там ребенку быстро наложили гипс, не обратив внимание на рану. Дело в том, что врач решил, что перелом закрытый. Хотя сама рана - уже повод для того, чтобы задуматься - а не открытый ли это перелом и отправить пациента на рентген. Но ничего этого сделано не было.

НА КОНУ ОКАЗАЛАСЬ ЖИЗНЬ

По словам адвоката Виталия Медко, который позже представлял интересы семьи в суде, мальчика осматривал дежурный врач.

- Ребенку поставили диагноз «закрытый перелом» руки. Наложили гипс и отправили домой, - рассказал специалист.

Никакого дальнейшего лечение не назначили. Но дома у ребенка начала дико болеть рука.

Мальчик терпел, когда даже таблетки не помогали избавиться от боли. Терпел, когда рука начала опухать и синеть. Поняв, что состояние сына ухудшается, родители вернулись в больницу, просили дать направление в городскую больницу, где есть детский травматолог. Но медики уверяли, что такой необходимости нет. До тех пор, пока не сняли гипс. Поняв, что начался некроз тканей, мальчика в срочном порядке отправили в Ростов.

Врачи областной больницы ужаснулись тому, что увидели. У ребенка началась газовая гангрена. Два дня специалисты пытались сохранить руку, но когда поняли, что мальчик может умереть, ампутировали конечность.

БОЛЬНИЦА ВИНОВАТОЙ СЕБЯ НЕ СЧИТАЛА

После выписки жизнь Вани изменилась кардинально. Ему пришлось заново учиться элементарным вещам – держать ложку, писать, одеваться.

Ошибку медиков Зерноградской ЦРБ доказала экспертиза Росздравнадзора. Вот только больница до последнего настаивала на своей невиновности. Так, суд первой инстанции вынес решение о том, что медучреждение должно оплатить семье ущерб в размере полутора миллионов рубелей. Однако районная ЦРБ подала апелляцию. И вот, наконец, суд вышестоящей инстанции вынес решение в пользу пострадавшей семьи.

- Зерноградский районный суд признал факт медицинской ошибки и взыскал с больницы компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, дополнительно понесенные расходы в размере 19 869,5 рублей и судебные расходы. Также, родители получили заключение медико-технической комиссии о том, что ребенок нуждается в протезе правого предплечья с внешним источником энергии. Мальчика внесут в программу реабилитации, и протез установят. Деньги - 1,5 млн. рублей оплатит больница, - прокомментировали в пресс-службе областного суда.

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