"Нам подвиг их вовеки не забыть": о чем писала ростовская пресса 9 мая десятки лет назад

Мы узнали, как праздновали День Победы в прошлом веке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город-герой Ростов-на-Дону ежегодно встречает 9 Мая особой атмосферой. До пандемии на Театральной площади из старого граммофона играла музыка военных лет. По главной улице города торжественно шли студенты, музыканты с барабанами и флагами, проезжал парад техники, и, конечно, были они - наши ветераны.

Большая часть проезжала на автобусах, кто-то шел сам: кто с палочками, кто с ходунками, но шли гордо! Их морщинки на лицах говорили о благородной старости и страшной юности. Глядя на них, невозможно сдержать слезы гордости и радости.

И так было всегда. "КП" отыскала архивные номера ростовских газет. Эти страницы хранят историю о том, как наш город встречал праздник победы более 60 лет назад.

На предприятиях Ростова проходили собрания рабочих, посвященные празднованию Дня Победы.

СЛАВА ГЕРОИЧЕСКОМУ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

Девятого мая 1945 в 0.43 в предместье Берлина был подписан окончательный Акт капитуляции фашистской Германии, - писали в номерах газет-ровесниках Победы. - По всей стране прошли народные гулянья. В маленьких парках или на больших площадях собирались толпы людей. Они плакали от счастья и бросали в воздух головные уборы. Музыка Победы звучала в сердцах каждого советского человека.

«Шесть лет назад – 9 мая 1945 года – гитлеровская Германия, разгромленная героической Советской Армией, признала себя побежденной, сложила оружие и приняла продиктованные ей условия безоговорочной капитуляции» - сообщает редакция газеты «Молот» от 9 мая 1951.

В этот день на предприятиях Ростова проходили собрания рабочих, посвященные празднованию Дня Победы. О годах Великой Отечественной войны беседовали везде, от хлебозавода до кожгалантерейной фабрики:

«На фабрике Микояна агитаторы проводят беседы о героическом подвиге советского народа».

«Агитаторы хлебозавода №1 прослушали инструктивный доклад на тему «Победа советского народа в Великой Отечественной войне».

«В Центральном музее Советской Армии в честь праздника переоборудовали целый отдел. Теперь часть экспонатов посвящена боевой и политической учебе советских бойцов».

Также газета сообщает, что городское лекционное бюро с 1919 проводило экскурсии по городу: «С целью ознакомления трудящихся с историческим прошлым и настоящим Ростова и его окрестностей».

А в честь 9 мая 1951 в театре имени М. Горького прошел спектакль «Рассвет над Москвой». В Музкомедии в этот день ростовчане смогли увидеть спектакль «Дочь фельдмаршала». В ростовских кинотеатрах показывали новый чехословацкий фильм «Победа».

Девятого мая 1945 в 0.43 в предместье Берлина был подписан окончательный Акт капитуляции фашистской Германии.

ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ

«Восемь лет назад, 9 мая 1945 года, наш народ победоносно завершил Великую Отечественную войну против гитлеровской Германии» - такими словами редакция газеты «Комсомолец» от 9 мая 1953 начинает свой выпуск.

С праздником победы Ростовчан поздравляют и моряки-черноморцы:

«Дорогие земляки! Примите от нас боевой матросский привет и поздравления с праздником. Всю свою неисчерпаемую энергию, весь свой труд вы отдаете на благо Родины. Все это наполняет наши сердца чувством безграничной гордости».

Моряки Вербицкий, Шульга и Сафонов заверяют ростовчан, что никакие происки врагов им не страшны:

«Любым агрессорам, которые посмеют посягнуть на наш мирный созидательный труд, мы нанесем сокрушительный удар».

В номере газеты было очень много поздравлений и стихов, но никакой информации о праздничном параде или массовых гуляниях. Один лишь приказ провести победный салют:

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! В ознаменовании Дня Победы приказываю: сегодня, 9 мая, произвести салют в столице нашей Родины – Москве, в столицах союзных республик, а также в городах-героях – тридцатью артиллерийскими залпами».

Музыка Победы звучала в сердцах каждого советского человека.

О ДОЛГОЖДАННОЙ ПОБЕДЕ НЕ ЗАБУДУТ

Жизнь людей спустя восемь лет после окончания войны постепенно пошла своим чередом. Конечно, выпуск 9 мая по большей части состоял из тематических текстов и поздравлений. Но были обычные будничные вести.

Так, например, в праздничном выпуске «Комсомольца» от 9 мая сообщается, что одно из занятий Батайского кружка подошло к концу, или то, что пленум Новочеркасского горкома КПСС обсудил доклад товарища Кручины или то, что ростовская молодежь настойчиво овладевает политическими знаниями.

Все эти новости говорят лишь о том, что Советский Союз и, в частности, Ростов-на-Дону пытается вернуться к довоенному темпу жизни. Но о той страшной войне и долгожданной победе они не забудут никогда.

В номере газеты было очень много поздравлений и стихов.

ГЕРОЯМ ВОЙНЫ

«Нам подвиги их вовеки не забыть. Они своих подруг не долюбили, чтоб мы своих могли теперь любить. Они лежат под молодыми кленами, земли любимой обнимая грудь. И словно держат факелы зеленные. Открыв стране к Победе, к миру Путь» - стихами работника Ростсельмаша Степана Сергеева начинается выпуск «Вечернего Ростова» от 9 мая 1960.

В 1960 страна праздновала 15 лет со дня окончания Великой Отечественной войны

«Есть события, которые оставляют неизгладимый след в истории, живут в веках. К числу таких событий с полным основанием можно отнести всемирноисторическую победу советского народа фашисткой Германией».

«В память о героях-ополченцах Варфоломеева и Текучева их именами в Ростове названы улицы, а звание Героя Советского Союза присвоено ростовчанам С.Н Гуревичу и А.Н Колбееву. Дважды награждены медалью «Золотая Звезда» генерал-полковник Лелюшенко с хутора Ново-Кузнецкого, Генерал-майор Фесин с хутора Муравлева и летчик Гулаев из Аксая» – сообщает газета от 9 мая того же года.

«Навсегда сохранят ростовчане благородную память о героизме бойцов Азовского, Синявского и Ростовского партизанских отрядов, о героях Таганрогского и Шахтинского коммунистического подполья».

... Памятью и благодарностью пропитаны исторические страницы ростовских газет 9 мая. Они помнят подвиг наших солдат, помнят каким трудом досталась эта победа. Спустя годы ничего не изменилось, мы по-прежнему чтим подарок. Есть в этом дне и горечь потерь, и слезы счастья.

Спасибо за мирное небо над головой, счастливые улыбки детей на площадках, спасибо за эту победу. Никто не забыт. Ничто не забыто.

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