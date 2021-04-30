Коронавирус в Ростове-на-Дону на 30 апреля 2021: еще 229 человек подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 229 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 75 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 229 жителей. Общее число инфицированных достигло 87 731.

За сутки от вируса вылечились 202 человека. За все время пандемии — 78 527.

Новые случаи заражения выявили в 41 городе и районе. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 34,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,4% – от 46 до 65 лет; 21,8% – от 66 до 79 лет; 5,6% – старше 80 лет; 3,1% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 851 пациентов. В тяжелом состоянии находится 21 из них.

Подтвердилась смерть 16 зараженных. Это одиннадцать женщин от 37 до 89 лет и пять мужчин от 51 до 76 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4043 человек.

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