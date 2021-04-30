Погода в Ростове-на-Дону на 30 апреля 2021: ветреная и теплая погода ожидает ростовчан

Погода в Ростове на 30 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 30 апреля 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице будет тепло.

Температура ночью составит плюс восемь - плюс двенадцать градусов. Днем потеплеет до плюс 16-17 градусов. Скорость ветра - 6-12 метров в секунду. В течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков.

По Ростовской области осадков также не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный и юго-восточный - до 2-4 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 7-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 11 градусов. Во второй половине ночи и утром прогнозируются теплая погода с небольшим ветром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 29 апреля 2021: до +17 градусов потеплеет в городе.

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону 29 апреля 2021.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.