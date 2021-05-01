Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 мая 2021: от опасного вируса скончались еще 12 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 230 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 76 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 230 жителей. Общее число инфицированных достигло 87 961.

За сутки от вируса вылечились 205 человека. За все время пандемии — 78 732.

Новые случаи заражения выявили в 43 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 30% – в возрасте от 18 до 45 лет; 39,1% – от 46 до 65 лет; 18,7% – от 66 до 79 лет; 9,1% – старше 80 лет; 3,1% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 830 пациентов. В тяжелом состоянии находится 29 из них.

Подтвердилась смерть 12 зараженных. Это шесть женщин от 56 до 84 лет и шесть мужчин от 40 до 86 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4055 человек.

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