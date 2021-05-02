Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 мая 2021: за сутки выздоровели 204 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 228 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 77 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 228 жителей. Общее число инфицированных достигло 88 189

За сутки от вируса вылечились 204 человека. За все время пандемии — 78 936.

Новые случаи заражения выявили в 40 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 25,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,8% – от 46 до 65 лет; 20,1% – от 66 до 79 лет; 8,8% – старше 80 лет; 11,4% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 830 пациентов. В тяжелом состоянии находится 23 из них.

Подтвердилась смерть 23 зараженных. Это 16 женщин от 47 до 91 года и семеро мужчин от 53 до 85 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4078 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 мая 2021: от опасного вируса скончались еще 12 человек.

«КП» публикует последние данные о коронавирусе на 1 мая.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.