Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 мая 2021: 226 зараженных выявили в регионе

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 226 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 76 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 226 жителей. Общее число инфицированных достигло 88 415

За сутки от вируса вылечились 192 человека. За все время пандемии — 79 128.

Новые случаи заражения выявили в 40 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 27,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35% – от 46 до 65 лет; 19,9% – от 66 до 79 лет; 8,4% – старше 80 лет; 8,8% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 788 пациентов. В тяжелом состоянии находится 21 из них.

Подтвердилась смерть 15 зараженных. Это восемь женщин от 67 до 89 года и семеро мужчин от 62 до 85 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4093 человек.

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