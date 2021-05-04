Погода в Ростове-на-Дону на 4 мая 2021: в донской столице резко похолодает

В Ростове ожидается похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 4 мая 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице погода будет в основном солнечной..

Температура ночью составит плюс 13-15 градусов. Днем потеплеет до плюс 16-17 градусов. Скорость ветра - 7-12 метров в секунду. В течение дня будет стоять солнечная погода, ранним утром возможен небольшой дождь.

По Ростовской области утром возможен небольшой дождь. Также с утра в отдельных районах морось. Ветер западный - до 3-5 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 8 градусов. Во второй половине ночи и утром ожидается похолодание.

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