Погода в Ростове-на-Дону на 5 мая 2021: проливной дождь и легкое потепление

В Донской столице ожидается облачная с прояснениями погода Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 5 мая 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице погода будет облачной с прояснениями.

Температура ночью составит плюс 13-16 градусов. Днем потеплеет до плюс 17-18 градусов. Скорость ветра - 5-13 метров в секунду. В течение дня будет стоять солнечная погода, ранним утром возможен дождь.

По Ростовской области осадков не ожидается. Ветер западный - до 2-6 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 4 градусов. Во второй половине ночи и утром ожидается небольшое потепление.

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