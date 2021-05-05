Ростовчанка едва не погибла из-за застрявшей в горле куриной кости

Врачи реанимации успели в считанные минуты добраться до вызова, чтобы спасти пациентку. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Реанимационная скорая – это самая настоящая экстремальная медицина. Здесь всегда счет идет на секунды. И они решают многое.

- За эти секунды нужно и правильно поставить диагноз, и оказать помощь, - говорит врач анестезиолог-реаниматолог реанимационной бригады скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ольга Мартыненко.

СЧЕТ НА СЕКУНДЫ

Буквально несколько минут назад Ольга приехала с вызова, где вместе с коллегой – фельдшером Сергеем Влаховым, спасла женщину с судорожным приступом. А до этого - спасали ребенка. Девочка двух с небольшим лет сама подставила стульчик и залезла в шкафчик, где в семье хранились лекарства. Когда вошли взрослые, было уже поздно – кроха успела попробовать сильнейший препарат для понижения давления. Но реанимационная бригада скорой успела вовремя. Ребенка спасли.

На скорой Мартыненко работает уже более 20 лет, но ни разу не пожалела о выборе профессии. Уверена, здесь и есть самая настоящая работа. Ведь эти секунды, за которые нужно успеть спасти человека, и есть моменты истины. Практически каждую смену реанимационные бригады встречаются с ситуациями, когда вопрос идет о жизни и смерти.

Страшные массовые автоаварии, падения с высоты, кто-то чем-то подавился или отравился, ребенок задыхается, у кого-то приступ, болевой шок, судороги, проникающее ножевое ранение, - на такие вызовы летит по городским улицам реанимационная бригада скорой.

- Особенно больно, когда в опасной ситуации оказывается ребенок. Вдвойне - когда приезжаешь, а сделать уже ничего нельзя, - говорит Ольга. - Это и дорожно-транспортных происшествий касается, и других случаев. В эти моменты понимаешь, как хрупка человеческая жизнь. А, ведь прояви взрослые элементарную бдительность и осторожность, или соблюдай правила дорожного движения, страшного бы могло и не случится.

Ольга с напарником кадый день спасает жизни людей. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

ТАКАЯ РАБОТА

Обычному человеку, хоть раз в жизни столкнувшемуся с подобной ситуацией, хватит «впечатлений» и воспоминаний об этих страшных мгновениях на всю жизнь! Так случилось и с 34-летней ростовчанкой Натальей.

Обыкновенный семейный ужин в ее семье не предвещал абсолютно ничего плохого. Женщина приготовила курицу по своему фирменному рецепту. Сели с мужем ужинать. Тихий вечер. Милая домашняя обстановка…

- Я ела крылышко. И даже толком не успела понять, как так случилось, что куриная косточка вдруг оказалась у меня в горле и приняла такое положение, что практически перекрыла воздух. Я начала задыхаться, - вспоминает ростовчанка (сама, кстати, врач по профессии: только – стоматолог, - прим. автр.). - От понимания того, насколько опасна ситуация, и чем может закончиться… я запаниковала. Знала: нужно взять себя в руки, но уже ничего не могла с собой поделать.

А вот супруг ростовчанки сориентировался молниеносно. Вызвал "скорую". Как мог, пытался помочь жене продержаться до приезда врачей, успокаивал. Других вариантов в той ситуации и не было: каждый следующий вдох мог оказаться последним…Им надо было продержаться те минуты, пока по улицам Ростова с включенными проблесковыми маячками и сиреной мчалась по указанному адресу "скорая".

СВОИ ПРИЕМЫ

- Подобная ситуация может случиться с каждым. Не застрахован никто! - позже расскажет врач "неотложки" Ольга Мартыненко. - И здесь важно, насколько полной оказалась обструкция. Если кость или кусочек другой пищи полностью закрыл дыхательные пути, то очень скоро человек потеряет сознание. А если небольшой просвет для поступления воздуха все же есть, то очень важно собраться, не паниковать, стараться дышать через него, насколько это возможно, и дождаться скорой.

Прибывшая врач скорой действовала очень быстро и четко. Применила специальный прием по извлечению инородного тела из дыхательных путей. И спасла пациентке жизнь.

- Существует специальный прием Геймлиха, для подобных ситуаций, - продолжает медик. - О нем рассказывают даже в автошколах будущим водителям: нужно определенным образом обхватить пациента сзади и сжатыми в кулак руками резко надавить на область эпигастрия (желудка, - прим. автр.) на себя и вверх. Но легко об этом узнать, прочитать, рассказать, а вот сделать сразу и результативно….

У Ольги Мартыненко это получилось. К слову, после этой истории Наталья и врач скорой подружились. Благодарная пациентка обязательно звонит своему доктору, чтобы поздравить ее с праздниками. А как-то случайно увиделись в одном из городских парков в выходной. Тепло приветствовали друг друга.

- Это счастье, когда любишь свою работу, - улыбается Ольга. - Когда видишь, как на улицах родного города, спешат по своим делам, гуляют с детьми и дышат свежим воздухом люди, которых ты однажды спасла.

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