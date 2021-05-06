Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 мая 2021: количество зараженных стремительно снижается

В Ростовской области коронавирусом заразились 209 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 80 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 209 жителей. Общее число инфицированных достигло 89 071

За сутки от вируса вылечились 203 человека. За все время пандемии — 79 729.

Новые случаи заражения выявили в 46 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 27,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 37,8% – от 46 до 65 лет; 21,5% – от 66 до 79 лет; 7,2% – старше 80 лет; 5,7% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 772 пациентов. В тяжелом состоянии находится 19 из них.

Подтвердилась смерть семи зараженных. Это две женщины от 60 до 70 года и пятеро мужчин от 43 до 80 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 100 человек.

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