Погода в Ростове-на-Дону на 6 мая 2021: теплый солнечный день ждет местных жителей

Погода в Ростове будет солнечной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 6 мая 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице погода будет солнечной.

Температура ночью составит плюс 6-15 градусов. Днем потеплеет до плюс 17-19 градусов. Скорость ветра - 3-6 метров в секунду. В течение дня будет стоять солнечная погода, осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

По Ростовской области осадков не ожидается. Ветер западный - до 1-2 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 7 градусов. Во второй половине ночи и утром ожидается небольшое потепление.

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