Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 мая 2021: количество зараженных выросло на 211 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 211 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 78 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 211 жителей. Общее число инфицированных достигло 89 282

За сутки от вируса вылечились 205 человек. За все время пандемии — 79 934.

Новые случаи заражения выявили в 36 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 32,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,2% – от 46 до 65 лет; 20,8% – от 66 до 79 лет; 8,1% – старше 80 лет; 5,7% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 718 пациентов. В тяжелом состоянии находится 26 из них.

Подтвердилась смерть шести зараженных. Это три женщины от 70 до 83 года и трое мужчин от 69 до 85 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 106 человек.

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