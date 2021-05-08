Коронавирус в Ростове-на-Дону на 8 мая 2021: в регионе 210 человек заразились опасным вирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 210 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 75 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 210 жителей. Общее число инфицированных достигло 89 492

За сутки от вируса вылечились 203 человека. За все время пандемии - 80 137.

Новые случаи заражения выявили в 36 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 29,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 37,1% – от 46 до 65 лет; 22,4% – от 66 до 79 лет; 5,2% – старше 80 лет; 6,2% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 655 пациентов. В тяжелом состоянии находится 15 из них.

Подтвердилась смерть 12 зараженных. Это восемь женщин от 60 до 92 года и четверо мужчин от 63 до 79 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 118 человек.

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