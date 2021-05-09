Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 мая 2021: за сутки выздоровели 194 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 209 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 76 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 209 жителей. Общее число инфицированных достигло 89 701

За сутки от вируса вылечились 194 человека. За все время пандемии - 80 331.

Новые случаи заражения выявили в 36 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 28,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,4% – от 46 до 65 лет; 20,1% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 10,5% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 623 пациентов. В тяжелом состоянии находится 17 из них.

Подтвердилась смерть трех зараженных. Это одна женщина 73 лет и двое мужчин от 68 до 79 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 121 человек.

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