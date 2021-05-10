Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 мая 2021: от опасной болезни скончались шесть местных жителей

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 207 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 77 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 207 жителей. Общее число инфицированных достигло 89 908

За сутки от вируса вылечился 201 человека. За все время пандемии - 80 532.

Новые случаи заражения выявили в 37 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 34,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,3% – от 46 до 65 лет; 18,8% – от 66 до 79 лет; 9,2% – старше 80 лет; 4,3% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 577 пациентов. В тяжелом состоянии находится 21 из них.

Подтвердилась смерть шести зараженных. Это пять женщин от 47 до 84 лет и один мужчина 67 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 127 человек.

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