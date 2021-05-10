Алана Мамаева продолжает болеть за ФК «Ростов» несмотря на развод с футболистом

Алана Мамаева рассказала, за какую футбольную команду сейчас болеет. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Экс-жена игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева, несмотря на то, что их союз распался, продолжает оставаться болельщицей «желто-синих». Об этом она написала в сторис «Инстаграма», отвечая на вопросы подписчиков.

О спортивном пристрастии девушка сообщила в сторис . Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Там же девушка рассказала о том, что сделала липосакцию. Реабилитация после операции проходит хорошо, отмечает красавица-брюнетка.

Правда, некоторые подписчики недоумевают зачем Алане требовалась эта процедура, ведь она и так стройная.

О своих отношениях с Павлом Алана старается сейчас говорить меньше, хотя и всячески подчеркивает, что именно она подала на развод. При этом врагами бывшие супруги становиться не собираются. Алана понимает, что должна остаться с Павлом в дружеских отношениях из-за детей.

Напомним, семейной идиллии пришел конец, когда Алана поймала Павла на измене. По словам девушки, 32-летнй Павел увлекся знойной красоткой из Испании по имени Ирен Гарсиа на сборах.

Отметим, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы — сына Алекса.

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